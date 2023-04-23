音樂治療師帶領長輩學習樂器，提升互動與溝通、反應能力。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

童子瑋表示，將持續爭取基隆增設日照中心。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議員許睿慈表示，音樂治療是正統心理介入的療法，可以改善焦慮或延緩失智症發生。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市的大心日照中心去年引進音樂治療師，帶著長輩們認識樂器、了解音樂，深獲長者好評，日前基隆市議會議長童子瑋、市議員許睿慈前往觀摩了解。童子瑋表示，很開心看到業者引進音樂治療師，讓長輩有機會掌握自己的權利，表達自己的想法，未來他會持續爭取基隆市設立日照中心，讓老有所托，子女上班安心。

業者指出，本次聘用具有證照的音樂治療師來給長輩們上課，音樂治療師先拿出裝滿各種樂器的行李箱，包含木魚、鈴鼓、響板等，讓長輩們用手觸摸，並了解每種樂器的特性，音樂治療師還會反覆向長輩提出問題，增加長輩們說話溝通機會，接著治療師拿出吉他自彈自唱，長輩們則跟著節奏拿著樂器合唱，現場氣氛歡樂融洽。

業者表示，傳統的日照活動中唱歌、卡拉OK是長輩們最愛的活動之一，但用節奏感搭配指定動作是一般日照課程中較少涉略，國外研究已指出重複性、模仿他人、節奏性的聽覺、觸覺都可刺激運動神經，長輩在課程中透過這些活動的經驗，被重新賦予權利，讓長輩有機會掌握自己的權利，表達自己的想法並且提升自信心。

音樂治療師廖珮岐說，音樂治療的目標有四個，第一是認知、第二是心理、第三是肢體、第四為社會互動，最終都是要維持人們的生活品質，許多長輩在家都只有看電視，很少與其他人互動，但是來到日照中心參加課程的長輩，就有許多與同儕間的溝通機會，這樣能有效延緩失智、失能，這也是音樂治療師的工作內容。

市議員許睿慈表示，大家在唱歌或聽音樂時心情就會愉快、放鬆，這就是音樂治療的力量，音樂治療是正統心理介入的療法，在台灣尤其是基隆這樣的正規療法並不普遍，未來希望音樂治療能夠推廣運用在更多長照與日照中心，來達到感善焦慮或延緩失智症的發生。

議長童子瑋指出，這次來觀摩看到長輩們開心與治療互動真的很感動，在地社區的日照中心有完善的設備，甚至引進音樂治療課程，讓長輩們可以在玩樂中除了達到復健與學習外，也能藉由音樂活動以及熟悉的歌曲，讓長輩能夠在安全的課程環境中慢慢探索，慢慢建立關係，進而體驗新的事物，這些新鮮事物能協助長輩維持認知能力。

童子瑋還強調，中央推動「一國中學區一日照」的政策，未來基隆市議會會持續爭取，讓長輩可以在地老化，也要繼續促成在地社區的日照中心開設，讓子女們可以就近照顧家中長者，讓長輩可以安心且有尊嚴的度過老年生活。