LEBRON TAKES FLIGHT.



LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/AZoqtlAZ4C — NBA (@NBA) April 23, 2023

湖人光用凶猛開局，就足夠幫助他們贏下比賽勝利！湖人23日開局打出18比2猛攻，最後靠著「一眉哥」安東尼戴維斯31分、17籃板，「小皇帝」詹姆斯也有25分，湖人111比101擊退灰熊，在季後賽首輪取得2勝1敗領先，雙方G4將於25日續在洛杉磯進行。

回到洛杉磯主場的湖人，一開賽就打出誇張18比2，除讓灰熊投11中1，貝恩更提前吞下兩犯，打完首節，湖人竟以35比9大幅領先，追平季後賽史上首節最多領先分數紀錄，隨後更領先到29分，不過灰熊靠著手傷復出的莫蘭特火力逐漸追上，打完上半場，灰熊追成37比53。

第三節才打17秒，迪昂布魯克斯竟然刻意揮拳打中詹姆斯要害，被吹二級惡意犯規直接被趕出場，接著換成安東尼戴維斯搶救出界球摔到觀眾席，造成嘴唇流血，他卻馬上治療止血繼續打，打到第三節還剩1分23秒，雙方更接連爆發兩次衝突，場上火藥味十足。

但在末節，湖人突然擺出「五小」陣容，讓灰熊趁機縮小落後差距到13分，其中莫蘭特更是連拿22分，打到最後兩分多鐘，灰熊追成95比106，儘管詹姆斯兩罰俱中，貝恩卻馬上投進三分球，雙方差距剩下10分，幸好羅素及時投進中距離，就算莫蘭特快攻灌籃得分，湖人仍然順利拖完剩餘時間贏球。