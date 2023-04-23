「歌神」張學友於上（3）月推出新單曲，接著又公布巡迴演唱會的消息，將在澳門開唱的他，日前上節目被問到有選秀節目曾找他擔任導師，甚至祭出9位數的酬勞，但最終都被他推掉，如今他首度回應有2個原因。

張學友日前擔任香港談話節目《馬時亨‧香港情》的首集嘉賓，主持人馬時亨就藉此問及選秀節目導師一事，張學友也大方回應：「第一，因為我不懂。我是比賽出身，知道比賽很不容易，每一個敢上台唱歌的人，不是專業歌手，在這麼多人面前唱，已經很厲害，我不忍心去說『這個不好』、『這個不行』。」

至於另一個原因，張學友則表示自己沒有本事當導師，「我不是正統音樂學校出身，也沒有受過真正的歌唱訓練，要做導師或教唱歌，我不知道怎麼去教」。他還透露自己保持好歌喉的方法是每周練唱6天，不好唱的歌就一直拿來練習，有時唱40分鐘，有時唱2個小時，多練習就不會覺得生疏，讓粉絲相當敬佩他的自律。

此外，「金曲之父」張文新也是同場嘉賓，他爆料張學友出道之前，在許多歌唱比賽中失利，還因此有「舞台恐懼症」，對此，張學友謙虛表示自己走紅全是運氣好，「因為當時香港還沒有系統地栽培新人，不像韓國有完整的經紀人制度，有政府支持，才能成為國家的軟實力之一」。