中天綜合台《小明星大跟班》25日晚間10點播出「這件事沒有別人知道！藝人埋藏多年的真心話」主題，藝人楊晨熙坦言出社會後曾遇到讓她心動的女生，她說非常信服對方，覺得交往的話應該也不錯，還曾懷疑自己性向：「搞不清楚這是友情還是愛情。」

楊晨熙提到如果男性跟女性站在一起，我真的都會比較欣賞女性，「就像剛剛3位主持人站在前面的時候，我一直在看羽葤。」在場來賓一聽竟起鬨要兩人親親，代班主持人羽葤也大方把臉湊上前要讓楊晨熙親吻臉頰，充滿粉紅泡泡的畫面讓吳宗憲冒出這句話：「終於知道大飛被悔婚的原因了。」