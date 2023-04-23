大飛被毀婚原因曝光？ 楊晨熙「懷疑自己性向」：遇到心動的女生 13:042023/04/23 中時 鄭宜熏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人楊晨熙坦言曾遇到讓她心動的女生。（中天綜合台提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天綜合台《小明星大跟班》25日晚間10點播出「這件事沒有別人知道！藝人埋藏多年的真心話」主題，藝人楊晨熙坦言出社會後曾遇到讓她心動的女生，她說非常信服對方，覺得交往的話應該也不錯，還曾懷疑自己性向：「搞不清楚這是友情還是愛情。」 楊晨熙提到如果男性跟女性站在一起，我真的都會比較欣賞女性，「就像剛剛3位主持人站在前面的時候，我一直在看羽葤。」在場來賓一聽竟起鬨要兩人親親，代班主持人羽葤也大方把臉湊上前要讓楊晨熙親吻臉頰，充滿粉紅泡泡的畫面讓吳宗憲冒出這句話：「終於知道大飛被悔婚的原因了。」 #楊晨熙 #性向 #大飛 #悔婚 #心動 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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