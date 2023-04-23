新北市土城區某當鋪20日被17歲少年槍手掃射51槍，該當鋪在槍擊案發生10天前，就傳出曾遭人槍擊，再加上19日的飛車槍擊案，接連發生3起槍擊案，均為未滿18歲的少年開槍，警方組成專案小組偵辦，鎖定為華山幫與弘仁會的幫派糾紛，不排除與詐欺贓款分贓不均有關。專案小組透露，弘仁會林姓大哥早已出境，正擴大偵辦。

警方調查，劉姓少年20日搭乘計程車到土城區某當鋪門口，下車後不顧一旁有行人、汽車，持改造衝鋒槍瘋狂掃射當舖門口51槍，計程車司機被嚇壞，但怕傷及無辜，只能原地等候，劉掃射2輪後上車，先聯絡律師，再告知司機開往投案。

該當鋪在槍擊案發生10天前，就傳出曾遭人槍擊，朱姓少年與友人4月中旬曾持空氣槍，朝該當鋪連開3槍，事後還將影片放上臉書，指稱當鋪人員是華山幫成員，專案小組昨將涉案的15歲朱姓少年槍手、黃姓和鍾姓少年共犯傳喚到案。

專案小員透露，本研判華山幫與弘仁會因毒品利益分配不均釀成雙方衝突，但進一步追查發現，華山幫與弘仁會曾一起籌組詐騙集團，恐因詐騙利益分配不均所致，至於弘仁會林姓大哥目前已出境，已鎖定其他同夥進一步偵辦。此外，傳出華山幫幕後當鋪老闆胞兄任職於新北市警察局，對此，警方證實，該員為中階警官，工作表現正常未有風紀案件。

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