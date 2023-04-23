緬甸中部地區遭龍捲風襲擊，造成6人死亡，109人受傷。

緬甸消防當局表示，首都奈比多（Neipyiṯo）萊韋鎮區（Leweìmyoúne）的村莊是在21日傍晚6點45分左右，遭到龍捲風襲擊。警方告訴媒體，龍捲風導致6人當場死亡，109人受傷，其中16人情況危急。

另外，消防當局透露，死者為2男4女，超過200間房屋受損，救援工作仍在進行中。