資深媒體人于美人20日宣布將以無黨籍身分參選2024年台北市中正、萬華區立法委員，引發各界關注。精神科醫師沈政男認為，以于美人的名氣與形象，要當選北市立委不是難事，若她順利進到立院，再加上將代表民進黨參選大同士林區的台北市議員王世堅若也選上，立院將會好看又好笑。

于美人日前表示，參選立委是希望和選民一起把新的活力注入國會。至於為何參選中正、萬華區立委，于美人表示，她關注中正、萬華始於疫情期間，且因學習宗教緣故，發現中正、萬華具有多元信仰卻彼此相容，與其說是她選擇中正、萬華，不如說是中正、萬華召喚她。

對於于美人參選立委，沈政男昨(22)日在臉書大讚「相當令人佩服的決定」，並直言這對她先前生涯所做的一切，都會賦予不同高度的意義，她的人生也從此變得更加不凡。沈政男強調，以台灣目前的選舉環境來說，「撩落去」不是那麼簡單！

此外，沈政男說于美人有外省背景，顯然影響其政治傾向，但也有反省能力，能接受本土意識，由此融會出她的政治立場。沈政男強調，以于美人的名氣與形象，要當選北市立委不是難事，若能進入立法院，再加上王世堅，那裡的「節目」應該會好看又好笑很多。