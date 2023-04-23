桃園市一名86歲林姓老婦人，22日下午趁著天氣放晴，獨自前往住家附近的公園活動筋骨，沒想到出門後，疑似失智症發作忘了回家的路，呆坐在商店外的長凳上，店家發現後報警處理，所幸經過里長、民眾及員警們熱心的協助，才讓老婦人平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區合作街的林姓老婦人，22日下午向家人表示想去住家附近的公園散步，活動一下筋骨，老婦人的家人雖然顧及她的身體狀況有所勸阻，但仍拗不過她的脾氣，只好答應讓她出門。沒想到老婦人出門後，卻疑似失智症發作，竟然忘了回家的路，獨自坐在商店外的長凳上發呆，店員發現後也立即報警處理。

宋屋派出所警員黃佳祥及陳韋諺接獲通報前往察看，無奈老婦人僅會客語，其他聯絡方式也無法清楚提供，員警只好和附近的民眾合力研究老婦人的語意，並利用警用資訊系統的輔助，廣興里里長吳明香接獲通知前來，也趕緊將老婦人的照片張貼在社區的群組供大家協助指認，總算順利查出她身分。

老婦人的家人接到通知趕到現場，發現母親平安無恙，頻頻向大家道謝，並向警方表示，母親下午說要外出散步，沒想到過了那麼久卻不見母親返家，家人們也都外出尋找，幸好這次遇到熱心的里長、民眾及員警合力協助，才讓母親能夠平安歸來。