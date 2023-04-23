台南市政府積極打造書香城市，提供市民更好的閱讀環境，並鼓勵民眾不分老幼多多閱讀。（市府提供／洪榮志台南傳真）

今天是423世界閱讀日，台南市政府持續推動閱讀空間營造及閱讀活動，打造書香城市。根據教育部公布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台南市已連續5年榮獲整體閱讀力表現績優城市，2022年平均每人借閱書籍5.71冊，居六都第3。

市府表示，目前台南市共有46座公共圖書館、438萬多冊紙本館藏；數位館藏方面，則有約13萬餘冊為計冊服務，另1萬多冊為買斷。此外，永康新總圖開館啟用後，不僅獲得2022國家卓越建設獎，也獲網路評為「此生必去！全台特色圖書館」之一。

市府指出，2022年台南市民平均每人到圖書館的次數為4.53次，顯見圖書館已成為民眾假日休閒的好去處。在閱讀風氣方面，111年平均每人借閱5.71冊，居六都第3。

市府還說，市長黃偉哲上任後積極打造書香城市，提供市民更好的閱讀環境，並鼓勵民眾不分老幼多多閱讀，受到各界肯定，也獲教育部頒發「第一屆教育部圖書館事業貢獻獎-地方首長獎」。

至於在教育部公布的閱讀力評比中，台南市在「民眾每人擁書冊數」、「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」、「民眾持證比例表現」以及「民眾每人網站資源使用次數」等指標，都獲得「績優城市獎」，顯見台南市的閱讀力穩健成長。

市長黃偉哲認為，閱讀是通往世界的一扇窗，未來將持續優化軟硬體，讓市民從校園到社會都擁有優質閱讀環境與資源，讓台南文化底蘊更加有深度。