蘇丹政變衝突持續發酵，蘇丹喀土穆國際機場多次遭輪番炮襲、領空和機場周邊街區被封鎖，導致多國一直無法撤僑。一名消息人士透露，美國軍方已成功從蘇丹撤走美國使館人員。

綜合路透社和法新社報導，與蘇丹政府軍交火的準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）說，該組織正在幫助美軍撤離駐喀土穆的美國大使館人員。RSF說，已與美軍特派部隊協調，在周日上午經由6架美國飛機撤離外交官及其家屬。

另據比利時媒體周六（22日）報導，由於未向蘇丹及周邊國家調派軍機，比利時政府將與法國政府合作，從蘇丹撤離比利時公民及其直系親屬。

荷蘭外交部則表示，已與134名荷蘭公民、荷駐蘇使館取得聯繫，但因實際滯留人數不少，因此呼籲公民主動向荷駐蘇使館報備。與比利時情況不同的是，此前荷蘭已向約旦調派3架軍機等待撤僑，但由於路途太過危險，荷蘭尚未安排滯留公民從蘇丹向約旦撤離。

蘇丹衝突方在15日爆發武裝衝突後，至今已造成至少300名平民喪生，逾3000人受傷。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）日前指出，已有1萬至2萬名蘇丹人逃往鄰國查德避難。