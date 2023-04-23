新北市長今與其他7縣市首長同框，共同參加北台區域發展平台會議。（呂健豪攝）

昨日才剛從新加坡訪問回台的新北市長侯友宜，今（23）日馬不停蹄繼續主持「北台區域發展推動委員會」，與基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗等地縣市首長同框，被認為有跟對手互別苗頭的意味，侯友宜也再度重申，接受任何挑戰，就算碰到任何困難都可以克服。

「北台區域發展推動委員會」是由北台灣基北北桃、宜蘭、新竹縣市、苗栗等8縣市共同參與，由各縣市每年輪流主政，今年邁入第20年，恰好輪回新北市主辦，除了新竹市、苗栗縣由副縣市長代表出席外，其餘各縣市首長皆親自到場參與。

昨日才自新加坡訪問返台的新北市長侯友宜今天立即投入市政，參與北台8縣市區域發展合作平台，因侯出訪期間被星國媒體評為國民黨2024總統最可能提名人選，所以今天這場會議與其他7縣市的首長同框，被認為是跟有意爭取藍營提名的對手有互別苗頭的意味。

不過侯友宜表示，今天的會議已經舉辦20年，剛好今年又輪到新北市主辦，這是一個非常重要，攸關千萬人口治理且跨領域、跨部門、跨區域的合作，今年的議題聚焦於青年議題，希望讓年輕朋友開創出國際視野，從各縣市在台灣立足，放眼國際。

但原定出席的新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦臨時缺席，分派副市長、副縣長代表，媒體詢問侯，高、鍾是否不想與自己同台而缺席？侯則是替2人緩頰，表示大家都有共同的目標，都有一樣的信心，一起共同跨域治理讓北台灣更好。

對於昨日在新加坡受訪表示，被徵召是該做的事，媒體詢問是否會在議會總質詢的施政報告結束後會有更明顯的表態？侯友宜回應，這輩子從公務人員體系開始，每一步都奉獻給中華民國，守護台灣的安全，讓這個國家更好是一生的職志，更是永遠不忘的初心。

侯友宜更強調，自己公務人員做了40幾年，一步一腳印努力去做，只要自己的初心不變，勇敢向前走接受任何挑戰，就算碰到任何困難都可以克服，也會保持這樣一個態度，努力奉獻義、義無反顧地愛我們的國家、人民。