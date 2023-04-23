民間企業今天在台南安平觀夕平台舉辦「淨灘減塑總動員」台南場活動，並以「珍愛台灣」串聯全台13個縣市同步公益淨灘。其中，台南場的淨灘活動共有1071人參加，累積清理出760公斤廢棄物。市長黃偉哲也特別到場參與，支持並感謝企業的發起，以及民眾群起響應的愛心。

今天的淨灘活動現場，有許多家庭帶著小朋友一起參與。部分家長表示，海灘垃圾可能有竹籤、玻璃瓶碎片，對孩子很危險，參與淨灘是為了為環境美好而盡一分心力。

黃偉哲指出，感謝企業發起全台13縣市的淨灘活動，集合眾人的愛心來保護環境；垃圾很容易順手丟，但撿拾卻很麻煩，希望國人到海邊出遊不要隨意遺留垃圾，守護環境就從自身做起，畢竟自己的垃圾讓其他人撿拾是不公平的。

市府認為，近年積極推動海岸線環境維護，清除塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等海漂物，過去2年累積淨灘清理垃圾近7000公噸，今年1月至3月底已清理165公噸。