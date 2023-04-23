其中他最夯的產品就屬香菜系列，讓許多害怕香菜的信眾卻步。(莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真)

莊浚勝表示，今年一共準備1500杯的香菜咖啡、香菜魔人等飲品，今天天氣比昨天熱，大概2個小時就發完了。(莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真)

大甲媽祖遶境彰化，在北斗經營咖啡店的媽祖信徒莊浚勝，年年都準備上千杯咖啡在沿途與信眾結緣，其中他最夯的產品就屬香菜系列，讓許多害怕香菜的信眾卻步，就有信眾挑戰全香菜製作的香菜汁「香菜魔人」，喝一口緊皺眉頭，光是從表情就能知道它的味道。

彰化縣北斗鎮是全國香菜重要產區，莊浚勝2020年研發出香菜咖啡，引發網友熱議，就連害怕香菜的藝人邰智源、網紅視網膜、曾博恩等人都曾挑戰過，其中以整杯香菜打成汁的香菜魔人最讓民眾難以接受，民眾對於味道的接受度評價兩極。

「香菜魔人」就是100％香菜製作而成的香菜汁，也是網友票選最邪惡的香菜飲品；今天現場就有眾挑戰喝「香菜魔人」，一喝下去眉頭緊皺，光是從表情就能知道它的味道，不過隨後其表示味道其實不錯，沒有很濃的香菜味，比較像是青草汁

莊浚勝表示，今年一共準備1500杯的香菜咖啡、香菜魔人等飲品，今天天氣比昨天熱，大概2個小時就發完了，另外他賣臭豆腐的朋友臭阿吉，也準備三天的量，不過今天也一下就發完了。

莊浚勝說，其實香菜魔人香菜味不會很重，比較像是抹茶的味道，不過草味比較重，過去挑戰過的民眾反映都不錯，不然也不可能1500杯 下子就被搶光光，也感謝媽祖保佑，希望所有信眾在喝到他的咖啡時，都能夠精神滿滿。