《殺手進城》劇照，比爾哈德飾演貝瑞（Barry），正在服刑的貝瑞該如何面對第四季的轉折。（HBO GO提供）

榮獲44次黃金時段艾美獎入圍的《殺手進城》來到最終季，故事內容不改全季一貫的黑色幽默風格，接續第三季主角貝瑞（Barry）入獄之後的故事開始說起，導演兼製作人，編劇的比爾哈德在訪問中坦言：「你可能會不喜歡這些角色，但你不能否認很多人是混蛋，事實上，大家都是混蛋」，一句話解釋了主創比爾哈德創作《殺手進城》的核心理念，這不是典型的戲劇影集，角色並不是為了讓觀眾喜愛才誕生的，你可能不喜歡這些角色，但你沒辦法停止繼續看下去。

比爾哈德曾在美國知名喜劇節目《週六夜現場》擔任班底近9年的時間，在這9年的期間他時常因過度焦慮跟緊張而無法入眠，直到他離開《週六夜現場》之後，他開始著手準備《殺手進城》，並將自身在喜劇圈、演藝圈所看到的生態放入劇中，被問到結束這7年的旅程，比爾哈德放不下的不僅有跟角色的回憶，還有與劇組人員、共演演員相處的美好時光。被問到是為何會在第四季決定結束全季，比爾哈德表示，事前是有想過是不是該讓《殺手進城》停在第四季，而中間因遇到新冠疫情當然也有影響，走著走著就決定「也許是時候了！」。

第四季跟先前有所不同的是，此次全季8集都是由比爾哈德一人擔綱導演，可以說是主創自身集大成的作品。共演的演員莎拉戈德堡、亨利温克勒也都多次在訪談中提及，第四季之所以如此特別，就是因為比爾哈德完全掌握了觀眾在最終季所看到的視角，這也是在該影集收官之前，最後一道能使觀眾更瞭解貝瑞的曙光。《殺手進城》全季已於HBO GO上線。