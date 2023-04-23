一名20多歲男子原本即腎功能異常、長期追蹤腎功能，但大學畢業後，因忙著補習準備下一階段的考試，他常以超商食物，尤其是麵包果腹，因為麵包含有大量的鈉及「磷酸鹽」，均會嚴重損害腎臟，使其腎功能快速惡化，短短4個月內他就被迫終身洗腎以保命。

營養師許瓊月在《醫師好辣》節目中表示，上述男子因先天腎功能異常，原本都持續追蹤腎功能而維持良好，但大學畢業後，男子參加補習班、想準備下一階段的考試，為了節省時間，男子都靠超商解決早餐、中餐。

許瓊月表示，該男子為求方便，常以超商的麵包、牛奶果腹，但麵包因都會添加鈉，且為了有膨鬆感，不論何種麵包都會添加磷酸鹽，而鈉、磷都會嚴重傷害腎臟。

她表示，健康人的腎還可承受鈉、磷的影響，但腎功能不佳者飲食必須少磷、少鈉，若維持得當，15年後才可能會面臨洗腎的命運，但該男子因原本腎功能就比較差，加上長期吃麵包果腹，導致腎功能在不知不覺中急速惡化，在4個月內就得洗腎，「提醒民眾要注意麵包高鈉、高磷對腎臟的影響。」