台北市老舊的市容時常被外界詬病，對此，北市副市長李四川今（23）日在臉書發文，提出了將建築屋頂的鐵皮換成光電板的構想，並詢問這樣一來，鳥瞰台北市是不是會更美？引起網友熱烈討論。
李四川指出，若台北市將市區建築物屋頂的鐵皮，全都換成彩色的光電板，不只能產生綠能源，還可以改變市容。他也強調，昨天是全球地球日，今年的主題為「投資我們的星球」，投資不是增加負荷，而是減輕地球的負荷。
李四川提到，台北市2050年要達到淨零排碳，從今天起，應從食衣住行育樂等方面開始綠生活，每一個人的生活改變了，台北市才能蛻變，「大家一起來投資我們的地球」。
對於李四川提出將北市建築屋頂鐵皮改成光電板的構想，網友們的意見兩極，支持的人認為，將光電板設置在市區比在農地好多了，除了能協助老屋重生，在用電上也能自給自足；反對者則表示，光電板可能會引發回收、環境汙染以及市區氣溫升高等問題，因此建議市府要仔細評估。
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