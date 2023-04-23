受市場預期美國聯準會5月將升息1碼、美國銷售數據連2個月下降等因素影響，國際油價趨緩下跌；中油宣布，24日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.36美元，新台幣兌美元匯率貶值0.084元，國內油價依公式計算跌幅為1.98%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.9元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.6元及1.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

最終，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1元及2.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。累計112年至3月底止，中油共吸收約25.94億元。