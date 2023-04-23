曾敬驊（右）和項婕如在《疫起》再度搭檔飾演醫護情侶。（陳俊吉攝）

曾敬驊和項婕如在熱映中的電影《疫起》中，再度搭檔飾演醫護情侶，近日2人接受本報專訪，拍攝過程中，他們不只得戴著口罩，還必須穿上特殊覆膜防護衣（兔寶寶裝），相當辛苦，曾敬驊說「我們都不太敢喝水，怕會想上廁所，因為穿脫很麻煩」，項婕如也直呼「每天拍完都超累，回去都要刮痧，皮膚也狂起疹子」，片中她有多場在走廊和樓梯奔跑的戲碼，「真的跑非常多次，後來我整個腿軟，還喘到耳鳴、想吐」。

曾敬驊透露自己會把笑容當作保護色。（陳俊吉攝）

曾敬驊在片中飾演的「安泰河」，是一位看似樂觀積極，但內心其實深藏著一些黑暗面及創傷的護理師，他透露，自己也會跟泰河一樣把笑容當作保護色，「當我很緊張或碰到問題不想讓別人擔心的時候，就會故意用笑容掩飾」，不過他很羨慕泰河的果斷以及擁有明確的目標，「我本人其實滿混亂、迷茫的，對未來有很多方向，每次事情發生，我的內心就會經過很多次跟自己的矛盾，糾結很久才能下決定」。

2019年出道的他，主演2部電影《返校》、《刻在你心底的名字》票房都破億，曾敬驊除了謙稱自己運氣好外，也坦言演戲時，就更有要演好的壓力，很常在導演都已經說OK的狀態下，「有時候會想該不該看回放，因為每次看都覺得好像還能多做些什麼，內心又會開始掙扎要不要跟導演講」，對於每個角色或是工作帶來的情緒也不知道該如何消化，「就會覺得很無力，只能用工作塞滿，讓自己沒時間去想太多，但我知道這樣只是逃避，現階段還是沒有解決」。

項婕如因拍攝《疫起》又再瘦了2、3公斤。（陳俊吉攝）

項婕如為飾演實習醫師「李心妍」，外型上也做了相當大的調整，原本已經相當纖細的她，又再瘦了2、3公斤，「很多醫護人員其實都忙到沒時間吃飯，尤其是疫情期間」。片中儘管周遭的人被恐懼打敗退縮，她仍選擇堅守崗位，項婕如自認跟角色相當吻合，「即使害怕還是會願意去面對，我私下也有點正義魔人」，並舉例自己國中時同婚法尚未通過，「那時候風氣還沒像現在那麼開放，很多人都還不是太了解，甚至『恐同』，但那時候我大概15歲，就很堅定自己支持的立場，覺得喜歡就是喜歡，沒有必要分化」 。