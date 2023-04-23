GIGI（林如琦）、邵大倫在天心與小煜主持的三立《辣個女生》討論「拜託！惡鄰居麥擱亂」，盤點全台灣民眾四大惡鄰行為，前四名分別是噪音、環境髒亂及異味、侵犯隱私、占用公共區域。 GIGI語出驚人的說，侵犯隱私她最有感，因為住在樓上的鄰居會開她家的門，甚至還理所當然的質問她「為何把門鎖換了？以前打得開這個門為什麼現在打不開？」GIGI還曾遇到鄰居抓準她因為工作經常不在家，直接接電線偷家裡的電，恐怖的行徑讓天心忍不住說「好毛喔。」

育有2個小孩的小煜被問到是否遇過惡鄰居時，他笑言：「沒遇過，因為我自己就是」，他說因為家裡小孩每天在家丟椅子打打鬧鬧，又翻桌丟玩具、尖叫，天心忍不住好奇問說：「鄰居沒解決你？」小煜說他住的社區幾乎每家都是有小孩的家庭，他看到鄰居時也都會因為家裡很吵而主動道歉，鄰居也回笑「我們家也很吵！」並笑說最慘就是大家一起不睡覺。

邵大倫提到年輕時的租屋處有個陽台，隔壁鄰居整天把窗戶打開讓野貓自由進出他家餵食，野貓就會順道跑到邵大倫家廚房後面的陽台並在那大便，「累積一兩個月的大便量超臭，尤其是下雨天整個就像屍臭味」。後來放了一堆貓咪討厭的味道，野貓們短時間才不再光顧。

天心也用過去經驗表示她要搬新環境前，習慣主動先去認識鄰居並且常去聊天，笑說：「很容易最後聊成習慣了，而最好認識鄰居的地方就是電梯裡，先釋出善意一定是好的，如果互有好感大家一切都會遷就的。」她記得有次去楊謹華家，也跟她家鄰居聊天，因為跟鄰居聊得太習慣了，楊謹華還好奇問說：「妳為何跟我鄰居聊天？」