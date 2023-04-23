大陸歌手張杰和有「綜藝一姐」封號的女星謝娜愛情長跑多年，兩人於2011年宣布結婚，不時於社群平台曬恩愛的放閃舉動，可以說是羨煞旁人，未料卻傳出夫妻倆搭高鐵時，由於助理不滿被偷拍，竟怒氣沖沖走到對方面前，直接將手機拍打掉。

近來微博上瘋傳一段影片，只見張杰和謝娜戴著帽子、口罩現身上海高鐵站，低調打扮似乎不想引起民眾關注，沒想到行走過程時，身旁的男助理發現有人拿著手機拍攝張杰和謝娜，便怒氣沖沖走到對方面前，直接將手機拍打掉，謝娜見狀先是上前制止助理，接著規勸對方：「公共場合就别拍了」，畫面流出後引起網友熱議。

對於這起爭議事件，謝娜的工作室也發文道歉，表示由於在高鐵站趕行程的途中，發現一直有專業的人不斷跟拍，不僅干擾到公共秩序，最後也沒搭上原本的班次，但對於工作人員情急阻止下，與跟拍人員發生摩擦，雖然雙方沒有爆發肢體衝突，但言行所屬不當，因此誠摯向大家致歉，並會自我反省避免同樣事件再次發生。

謝娜工作室發聲明道歉 。（圖／謝娜工作室微博）

對此，網友紛紛留言：「罵到工作人員知道就出來道歉了，謝娜平白無故被罵時怎麼就無動於衷」、「請不要每次都拖累張杰」、「建議你們助理辭了好好工作别拖後腿」、「謝娜真是你們的背鍋侠，助理保護的是兩個人，卻全怪到謝娜身上」。