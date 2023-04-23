印度前外交部次長顧凱傑最近撰文，披露印度政府早年在台灣海峽危機期間為促成停火，穿梭美、中兩國外交斡旋，提出台灣放棄金、馬換取台海停火的構想，最後因三方互不信任而未竟成功。

顧凱傑（Vijay Gokhale）曾出任印度台北協會會長及印度駐中國大使，2018年至2020年接任印度外交部次長，之後退休，現為「卡內基國際和平基金會」印度分會（Carnegie India）的非常駐研究員。

他最近撰寫題為「下一場台海危機爆發前，印度該做什麼？」（What Should India Do Before the Next Taiwan Strait Crisis?）的分析文章，刊登於卡內基印度分會的網站上，依據外交檔案，回顧印度在1950年代台海衝突中扮演的角色，以及台海和平與印度的關聯。

顧凱傑寫道，印度獨立後與南京政府建立關係，但1949年國民黨潰敗，當時的印度總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）認為國民黨已無力回天，於是對可能接管中國的中共政權擬出4個外交選項：拒絕承認、實質承認、有條件法理承認以及完全法理承認。

印度徵詢英國的意見，英國政府認為，不承認中共政權將損及西方國家在中國的利益，美國則是於1949年10月提醒印度勿做倉促決定，因為中共政權未必願意繼承中國的國際義務。

但尼赫魯相信，美國的立場終究會軟化，而於1949年11月17日決定完全法理承認中共政權；同年12月30日，新德里與台北斷絕關係，成為第一個承認中華人民共和國的非社會主義國家。

顧凱傑分析，印度政府當時權衡利弊，相信與鄰居中華人民共和國建交，符合印度的長遠利益及當時的亞洲地緣政治局勢。

他寫道，1954年第一次台海危機在金門爆發，尼赫魯於同年10月在北京會晤中共領導人毛澤東，毛澤東稱美國與蔣介石正利用離島傷害中國，尼赫魯推斷，中共主要對台灣控制的離島感到芒刺在背，因此解決離島問題或許能避免一場更大的衝突。

在此思維下，尼赫魯政府於1955年和1958年的兩次台海危機中，均曾就台灣放棄金、馬以換取台灣海峽停火的構想，在美、中兩國之間進行斡旋，但都因美國不信任印度、中國猜疑印度而未能收效。

印度為促進與台灣之間的經貿交流，1995年與台灣互設代表機構。同年第3次台海危機爆發，由於才剛在台灣設點，新德里為降低政治敏感度，這次選擇保持沉默，以免落入中國口實。

此後，台印度經貿關係穩定發展，2003年印度開始派遣在職外交官駐台，雙方多年來也簽署避免雙重課稅、民航通航以及投資保障等諸多協定，台灣的南向與新南向政策，進一步提升了與印度的交流。

顧凱傑也寫到，1949年印度與中華人民共和國建交時，文件上全無提到所謂的「一中政策」；中國直到1996年才首度對印度提到「一中政策」，原因可能是為確保印度在台灣設點，雙方交往不會擴大至政治層面。

1996年至2009年期間，印中之間至少4次在雙邊或聯合聲明中提到「一中政策」，但自2014年莫迪政府上台之後，認為中國並不尊重印度的主權，因此公開宣布除非中國承認「一個印度」，否則印度不會再提「一個中國」。

顧凱傑寫道，依前兩次的台海危機來看，早在1950年代，印度就已把主權議題與台海和平分開看待，「台海之事即印度之事」（what happens in the Taiwan Strait is India's business）的政策得到確立。

他在文中說，直到今日，這項政策依然適用，因為台海一旦爆發衝突，勢將影響印度的安全與經濟。而印度政府作為印太地區重要國家，應設想如何出力緩解緊張、避免戰爭，並儘早擬定對策以因應萬一情勢失控爆發戰事的情況。（編輯：韋樞）1120423