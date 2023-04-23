在外租屋若遇到奇怪的鄰居，該怎麼辦？一名網友分享，剛搬來的女鄰居有一習慣很怪，會把原PO已洗好的衣服「跟她的再洗一次」，直呼「到底誰會沒事幫別人洗衣服啦」，匪夷所思的行徑，引起網友熱議。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，租屋處房東規定2戶共用一台洗衣機，他的習慣是晚上回到家先洗衣服，盥洗後再出去拿，如果來不及拿，上一個鄰居會把衣服放到臉盆裡，他再找時間曬。

結果新搬來的女鄰居，「每次看到我的衣服洗好都不會幫忙拿起來，而是把她的衣服直接丟下去，和我的再洗一次」。由於行為令人費解，原PO有一天故意白天再洗衣服，不料從房門貓眼看出去，竟看到詭異畫面。

「那個女的就等在那欸，然後再洗一次」，超級困擾的行為讓原PO頓時傻眼，直呼怎會有這種人；跑去找她問，竟得到「我洗完衣服有幫忙放回你的洗臉盆」回覆。

文章曝光後網友也傻了，「好扯，這是跟蹤狂吧，你最好開始收集證據」、「要是我就拿去自助洗了，或確定對方不在家再洗」、「想把你變成她的東西嗎」、「感覺這類行為，有性騷擾的疑慮」。