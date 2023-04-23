氣候變遷署籌備處昨日正式揭牌，環保署署長張子敬表示，明年下半年將開始徵收碳費，以達到企業減碳目的，然而有房地產企業擔憂，碳費的徵收恐增長營業成本。環保署強調，碳費的徵收目的在於促進實質減量，是經濟手段而非財政工具，建築業也非初期碳費徵收對象。

環保署表示，碳費徵收仍在規劃中，初期規劃徵收對象為年排放量達2.5萬噸以上的電力業與製造業，且被徵收對象可提出自主減量計畫適用優惠費率，其目的是為促進實質減量，而非關注徵收金額甚至造成成本轉嫁。

環保署表示，依據「氣候變遷因應法」第28條規定，針對國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，將分階段對排放溫室氣體的排放源徵收碳費，且訂定的費率須經審議委員會來審議，環保署將與各界充分溝通討論，相關衝擊也會整體審慎評估，「碳費是經濟手段而非財政工具」。

根據環保署的碳費規劃，將採「先大後小」的方式逐步推動實施，建築業並非初期碳費徵收對象，而排放量大的製造業，依「氣候變遷因應法」第29條規定，對於碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達指定目標者，可提出自主減量計畫申請核定優惠費率，以提供誘因鼓勵徵收對象積極減量。

然而有學者認為，業者須達到指定減碳目標才能取得優惠費率，但目前指標讓未出爐，環保署給每個行業訂定的減量目標也都不同，優惠費率只是讓碳費徵收複雜化，沒有其必要。