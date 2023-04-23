新竹縣峨眉、北埔及橫山等鄉鎮賞螢景點，螢火蟲已開始現蹤，入夜後螢光點點，預料4月下旬到5月中旬進入爆發期，內灣東窩星海螢區已進行交通制，民眾賞螢時務必遵守「不喧嘩」、「不抓螢火蟲」及「不使用手電筒」3不原則，共同維護螢火蟲的生態。

橫山鄉長張志弘表示，內灣東窩星海螢區在內灣國小後方的馬武督道路，路平好走，是親子賞螢的最佳地點，內灣形象商圈發展協會日前公告進行交通管制到5月15日，每天下午5點半到8點半，管制住戶以外的車輛進入。

張志弘說，民眾可搭內灣線火車到內灣，開車民眾可將車輛停在公私立停車場，逛完內灣老街後往內灣國小方向走，即可到簡易自來水站前的管制站進入，即可看到螢火蟲不斷從草叢中飛出起舞。

在峨眉鄉境的獅頭山風景區六寮古道是熱門賞螢景點，峨眉鄉公所日前舉辦「一桐訪螢找茶趣」，宣傳走訪獅頭山六寮古道賞螢舞。

六寮古道沿六寮溪谷走木棧道，入夜後一片漆黑，賞螢民眾帶手電筒照路，最好罩上紅色玻璃紙，避免白光直接照射到螢火蟲，影響到螢火蟲求偶繁殖的生態。

六寮古道上水濂洞，被攝影愛好者視為拍攝螢火蟲的地標，每到螢火蟲熱季都要提早前來卡位，經常出現腳架好幾排的景象。

北埔鄉賞螢地點最熱門的是在北埔冷泉，各村也有賞螢祕境，鄉公所今年與五指山觀光發展協會、大湖、南埔及南外社區發展協會合辦「坵城四祭茶城尋春」活動，有遶山花、品茗茶席及夜間賞螢三合一的輕旅行，4月29日和5月6日分兩梯次辦理。