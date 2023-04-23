夏乙薇在《小明星大跟班》自曝差點被前輩「潛規則」的往事。（中天綜合台提供）

美胸女星夏乙薇168公分身材辣到噴火，經常在IG曬出D奶好身材。她日前上中天綜合台《小明星大跟班》，聊起「這件事沒有別人知道！藝人埋藏多年的真心話」，自曝差點被前輩「潛規則」。

夏乙薇表示：「有一次一大群人約吃飯，那個前輩的朋友問我說，『他喝多了可不可以送他回去』？我想說順路就送一下，結果到了大廳，前輩一直要把我拉上家門口，我們就在大廳拉扯很難看，可是畢竟他有在健身，我力氣敵不過他，就坐在地上不讓他拉動。」但讓夏乙薇更覺得無助的是當下慘遭大廳警衛無視，最後她只好謊稱生理期來逃過一劫。

這經歷讓狄志為很驚訝：「我以為在我跑新聞的年代比較多（潛規則），沒想到現在還是有，像彩樺姐有講過，20幾年前的當下也跟乙薇同一招說『好朋友』來，結果那個大哥跟她說『我想鑑定一下』。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。

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