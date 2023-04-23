鴻海集團環保長洪榮聰表示，虎躍廠身為鴻海全球總部，此次取得UL2799最高鉑金級認證、成為集團在台灣首座獲認證的廠區，深具指標性意義。期待能扮演領頭羊角色，並帶領其它廠區陸續邁向零廢生產，落實聯合國的永續發展目標。

「循環經濟」是鴻海推動ESG中的綠色環保兩大策略之一，其中廢棄物「零填埋」為重要指標。包括子公司鴻騰精密在內，鴻海過去在中國大陸的衡陽、昆山、龍華、南寧園區均已先後取得UL2799認證。

此次獲證的虎躍總部以行政、研發及少量生產為主，日常營運產生的多為無價值且較難被有效回收再利用的生活垃圾。虎躍廠成功獲證，證明了在不同類型廠區，鴻海都能成功推動零廢的可能。

鴻海說明，虎躍廠總部目前已達成100％轉化，含7％廢棄物轉化能源，真正落實零廢目標，也是台灣第一個以生活廢棄物為主、獲得鉑金級認證的廠區。

UL Solutions全球客戶總監閻仲秋表示，透過以安全科學為基礎的驗證標準，此次專案見證鴻海團隊致力達成零廢目標並實現物料循環，很榮幸鴻海將UL Solutions做為零廢目標的策略合作夥伴，期許與鴻海集團共同將此成功經驗推導至全球廠區，實現鴻海ESG願景。

鴻海集團中央總務處長梁立信表示，虎躍廠去年1月正式啟動UL2799廢棄物零填埋推動專案，耗時1年多成功獲得認證，為廠區內1700多名員工共同努力成果。未來會將虎躍廠取證成功經驗及努力過程與周邊廠區分享，擴大影響力。

鴻海積極因應氣候變遷對全球永續發展威脅，並響應台灣2050淨零排放目標及重要客戶要求，以聯合國永續發展目標SDGs中的10項為永續發展目標，並以UL2799零廢驗證作為履行SDGs中責任消費及生產的決心，進一步落實「永續經營＝EPS+ESG」理念。