詐騙集團叮囑婦人至銀行時不能提任何與投資有關的內容，以免行員起疑。（吳佩蓉攝）

詐騙集團有各個投資顧問公司的印章。（吳佩蓉攝）

查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及1萬餘元贓款等。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣1名婦人於3月間聽信詐騙集團投入逾2800萬元投資，婦人要求提領4千餘萬元投資獲利，詐騙集團誆稱需再支付數百萬元才能提領，婦人起疑便報案；經警方埋伏將沈姓車手壓制逮捕，並在周圍逮到共犯許嫌及韓姓少年，全案依詐欺罪及組織犯罪防制條例分別移送宜蘭地檢署及宜蘭地方法院少年法庭偵辦。

警方於相約面交現金處逮捕沈姓犯嫌。（吳佩蓉攝）

宜警羅東分局於21日凌晨獲報，72歲退休會計師透過臉書認識由詐騙集團假冒知名主播邱沁宜的助理，並下載投資APP，陸續以匯款及提款面交方式，共7次分別投入逾2800萬元操作股票投資，其中1次更匯了1800萬元，還聽從詐騙集團指示向銀行說是要投資房地產，叮囑婦人不能提任何與投資有關的內容，以免行員起疑。

該名婦人見獲利已超過4000餘萬元遂要求提領，詐騙集團卻誆稱需再支付所得稅及保證金478萬元才能領，婦人雖心有所疑，但又不捨高額獲利被拋棄，執意與詐騙集團相約交付現金；羅東分局隨即在被害人相約處附近埋伏，見25歲沈姓車手取得贓款後，將其壓制逮捕，並自沈身上搜出偽造收據、公司印章及毒品吸食器等工具。

警方在犯案處擴大搜尋，發現18歲許嫌及17歲韓姓少年駕駛的車輛在附近徘迴，形跡可疑，上前盤查，2人即為同案共犯，俗稱「收水」，在附近把風並準備將沈嫌收得的贓款取回，警方依現行犯將2人逮捕，並自車上查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及1萬餘元贓款等。

全案依刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例分別移送宜蘭地檢及宜蘭地院少年法庭偵辦，沈嫌與許嫌經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，韓性少年法官裁定責付律師（輔佐人）帶回。

宜蘭縣警察局羅東分局長江建忠呼籲，民眾對於網路、社群的投資訊息，千萬不要相信，小心求證，守護自己的荷包。（吳佩蓉攝）

羅東分局指出，詐騙集團通常假借股市名嘴的名義，在臉書社群網站散布「高報酬」的投資管道，催促投資人從小額匯款到大額投資，一旦要領回時，就假藉要繳手續費、所得稅、保證金等名義，讓投資人進退兩難；且詐騙集團會指示被害人以裝潢、買屋、買黃金等理由規避銀行行員的提問，讓投資人一再匯款受騙。

警方呼籲，民眾對於網路、社群的投資訊息，千萬不要相信，小心求證，守護自己的荷包。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！