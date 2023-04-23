贊助單位雙橡園開發在現場提供龍蝦、干貝、烏魚子、肋排、骰子牛等頂級補給，超級吸睛。（活動單位提供）

「4117中央公園馬拉松」23日盛大鳴槍起跑，吸引6000人共襄盛舉，場面熱鬧。（林欣儀攝）

跑馬拉松運動健身，還有超浮誇的龍蝦、干貝等「食補」補充體力，讓跑者大呼過癮。「中央公園馬拉松」23日在台中市西屯區中央公園熱鬧開跑，吸引6000名跑友參加，該馬拉松活動除有號稱「台中最美賽道」，活動贊助單位更準備干貝、龍蝦、骰子牛等頂級補給為跑者補充能量，誠意十足。

「中央公園馬拉松」除有全馬、半馬外，主辦單位還規畫4K漫遊組、70歲以上的樂齡組，鼓勵大人、小孩都能走出戶外運動，現場可見不少家長帶著孩子共襄盛舉，場面溫馨。此外，國內全馬及半馬紀錄保持人許績勝、蔣介文也為活動代言，號召大家健康運動。

主辦活動的優漾複合運動會館總經理陳揚鈞說，台中市已超過2年半沒有正規全馬賽市，這次中央公園馬拉松選在「世界級的中央公園」最美賽道上競賽，希望透過賽事的舉辦帶領民眾定義台中城市風貌，也讓來自全球22個國家的跑者用不同角度認識台中。

這場活動上午從中央公園出發，橫越「科湳愛琴橋」、沿中科路跑並進入中部最知名的「潭雅神綠色隧道」，主辦單位強調，活動量點多，除了賽道是精心設計，更有百萬獎金、頂級補給及藝文表演、優生活市集、運動按摩服務等，全馬冠軍僅將高達11萬。

值得一提的是，贊助單位雙橡園開發特別提供龍蝦、干貝、烏魚子、肋排、骰子牛等頂級補給，許多選手還特別停下腳步，享受一頓海陸大餐；此外，為讓所有選手能好好品嚐，活動單位也在休息區提供頂級補給餐盒，讓整場活動宛如一場運動嘉年華，吸睛度百分百。