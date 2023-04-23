國民黨主席朱立倫今至松山慈惠堂台北母娘文化季護國龍神祈福法會捻香祈福，離開後沒多久副總統賴清德亦抵達現場，主持米龍開光儀式。他致詞時表示，要祈求母娘保佑台灣天降甘霖，以解決目前中南部的缺水之苦，讓人民生活可以安定。

賴清德致詞時說，他要代表蔡總統祝賀活動圓滿成功，母娘神威顯赫、香火鼎盛，保佑台灣國泰民安、風調雨順，台北市四時無災、八節有慶，民眾平安順利。他提到，去年參加母娘文化季時，特別祈求母娘保佑疫情早日結束，讓國人過著健康、正常的生活，現在疫情已經進入尾聲；今年他要再一次祈求母娘保佑台灣天降甘霖，以解決目前中南部的缺水之苦，讓工商得以持續進步，人民生活可以安定。

賴清德也特別向松山慈惠堂堂主郭葉子表達最高敬意，他表示，松山慈惠堂的一磚一瓦都是由郭堂主篳路藍縷，一肩扛起，結合社會善男信女共同累積的成果；尤其郭堂主自年輕時即承接天命、傳道濟世，這種精神令人欽佩。

賴清德強調，松山慈惠堂不僅是信仰的中心、信徒心中的依靠，同時也是公益的化身。例如幫助貧困家庭，解決他們急難的需求，也頒發獎學金，讓清寒家庭的孩子可以順利就學，同時捐贈救護車、消防車、警備車，贊助地方建設、學校的設施等，施善範圍非常廣。而松山慈惠堂已連續20多年獲得內政部表揚為績優宗教團體，足證松山慈惠堂不僅獲得善男信女的肯定，也得到政府的肯定跟感謝。

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