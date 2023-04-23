好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在2021年發生用道具槍誤殺攝影師的悲劇，因此年初時遭檢察官起訴過失殺人罪，但日前傳出檢方已撤銷控訴，讓亞歷鮑德溫暫時鬆了一口氣，對此，他21日也在IG上坦露心情。

綜合外媒報導，亞歷鮑德溫誤殺攝影師一事，因新任特別檢察官將接手此案，所以他被指控的過失殺人罪將撤銷，而他的律師也對此回應：「對於亞歷鮑德溫訴訟案獲撤銷的決定，我們感到很開心，我們鼓勵適當調查這起悲劇意外的實情和案發經過。」

不過有外媒指出，此案獲撤銷並非完全是好事，指出若新任檢察官發現了案情的新進展，仍會接續調查，但亞歷鮑德溫可以暫時回歸平靜。而他21日也發文吐露近況，「這一切都要歸功於這個女人，還有你，路克」，可見他非常感謝妻子希拉蕊（Hilaria Baldwin）以及律師路克尼卡斯（Luke Nikas）。

事實上，亞歷鮑德溫2021年10月在拍攝新片《Rush》時，拿了一把道具槍進行彩排，怎料道具槍中卻被裝有實彈，擦槍走火意外射殺攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），同時導演兼編劇喬爾蘇扎（Joel Souza）也被射中肩膀受重傷，整起事件震驚全球。