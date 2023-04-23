國際藝術界年度盛事「布魯塞爾藝術博覽會」近日舉行，台籍藝術家王佩瑄以寓意豐富的陶瓷雕塑作品受矚目。她的創作靈感來自神話、傳說，也受阿嬤、媽媽和姊姊等家族女性的韌性所啟發。

比利時布魯塞爾藝術博覽會（Art Brussels）始自1968年，在藝術界享有善於挖掘新興藝術家平台的盛名，在歐洲藝博會歷史上僅晚於德國科隆（Art Cologne）。

35歲的王佩瑄今年首度參展，她也是比利時媒體「標準報」（De Standaard）專文介紹的本屆藝博會5位新興藝術家之一。

在她的個人作品展場中，一隻深綠釉彩的烏龜代表東方傳說中女蝸補天時，斬斷烏龜的四足充當天柱，但與旁邊亮黃釉彩的兔子擺在一起，又可訴說西方伊索寓言裡的龜兔賽跑。

協助王佩瑄參展的布魯塞爾「紅氣球」（Ballon Rouge）藝廊創辦人杜梅尼爾（Helene Dumenil）告訴中央社：「她將個人的經歷感受與神話、民俗、古老傳說結合，因此可以從許多層次去理解她的創作。」

在藝博會接受中央社專訪的王佩瑄分享她以陶瓷創作的緣故，是因為陶瓷通常必須中空，否則進窯易燒壞，她特別喜歡用手一直捏塑、創造出內部不同空間的過程，讓她感覺很療癒。陶瓷燒出來的作品經過化學變化而轉化成新樣貌，也特別吸引她。

王佩瑄的作品和思維常在探索轉化、變形、多重意義的概念，或許與她不斷移動、生活在不同國家的體驗有關。她在台灣讀到高三時，離台赴美與家人團聚，後來曾回台在藝術家蕭麗紅創辦的竹圍工作室工作3年多，如今則落腳比利時的藝術城市根特（Ghent）。

「我很難在一個地方停留很長時間，可能一直在追尋一種歸屬感或家的感覺吧！可是每到一個新的地方都覺得好像還沒找到那個位置，所以會想要一直跑下去。」

隻身在世界不同角落創作與生活，難免遇到困境，常讓王佩瑄想起家族女性親人堅韌的生命經歷，從中尋求模範與指引，包括在霧峰種荔枝的阿嬤、在美國邊懷孕邊讀完牙科的姊姊，以及在新竹任教後赴美照顧待產女兒的媽媽等。

「成長過程中，對家中這些很棒的女性習以為常，但是當我出國遭遇到了一些挑戰、困難，她們就很自然浮現在我的身體、腦袋，有一種柔性的力量，讓我可以堅持下去。」

展場中有一幅小小的鉛筆畫，畫著媽媽站在阿嬤家族果園裡巨大的荔枝樹前，是她今年的最新作品。她很佩服母親對台灣土地的強烈認同感，「可能因為家裡種田，對土地的感覺扎根扎得很深」，至於她自己，「讓我覺得有扎根感覺的事情不是土地，可能是人吧」！

杜梅尼爾分享她最喜歡的王佩瑄作品，是一件名為「請求」的陶瓷雕塑，富有情感和多層角度。王佩瑄解釋，這件雕塑談的是關照、關懷及詢問，「我們經常會處在一個困境裡頭，要記得的其實是你可以詢問、尋找答案、尋找協助，或是反過來詢問別人需不需要協助」。

王佩瑄的部分作品先前曾在美國、台北展出。杜梅尼爾說，像布魯塞爾藝術博覽會這樣的活動對年輕藝術家來說非常重要，透過認識在這裡匯聚的許多藝廊、藏家、藝評家、策展人，有助於持續藝術工作。（編輯：郭中翰）1120423