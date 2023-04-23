崑山科技大學2名學生李宜燕、李繻雲，以百年歷史的台南山上花園水道博物館為對象，製作出兼具教育及實用性的園區生態書「森生」，初試啼聲即入圍金點新秀設計獎，將與全國優秀年輕設計佳角逐金獎榮譽。

國定古蹟山上花園水道博物館除擁有豐富人文及建築資產外，寬廣開闊的腹地、多元的林木植栽，更是自然生態絕佳的教育場域。近年來館方積極推展生態教育，半年前崑大視覺傳達系學生李宜燕、李繻雲提案，希望以水道博物館為標的，製作兼具生態介紹及園區導覽的工具書，作為畢業製作專題，經審核通過，最後完成了名為「森生」的工具書。

李宜燕表示，「森生」是融合水道博物館歷史環境的工具書，特別挑選園區內具有代表性的樹木，例如親王手植的琉球松、第一批引進台灣的木麻黃、罕見的白蓮霧等，以說故事的方式，介紹它們與水道的關係、植株本身的客觀特色，以及在園區地圖上的位置，讓使用者能夠按圖索驥尋找；最後的筆記欄還可以寫下觀察心得，增加整本圖鑑的互動性與趣味性。

由於「森生」精美細緻的設計與概念呈現深受好評，日前金點設計獎公布入圍名單時，在眾多競爭對手下獲得肯定，入圍金點新秀設計獎。館方表示，這是首度以館方題材為主題的設計作品獲得入圍肯定，館方也與有榮焉，日後還將深化與產業、學術的交流互動，展現博物館的多元價值。

文化局長謝仕淵指出，水道博物館開館以來，除了在各項功能性目的持續精進外，也希望充分發揮特色，並且融入區域。這幾年感謝在地廠商全興資源再生公司協助，除了認養中央廣場的老樹外，還協助製作樹木解說牌，讓民眾更能親近園區，寓教於樂，也開啟博物館與地方的連結。