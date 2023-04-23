貢茶酸甜風潮席捲，以乳酸結合果香打造清爽口感，售價65元起。（貢茶提供）

盛夏將至，悶熱天氣勾人對清爽手搖飲的渴望。貢茶特別於24日推出「夏日乳酸Drink」系列，以乳酸為主角，結合不同水果風味打造豐富口感的限定特調；COMEBUY則有多款原葉鮮萃茶，標榜喝得到真實茶香，現主打「鮮萃大麥」系列，還可依喜好加料。

貢茶透過乳酸獨特的酸甜口感，巧妙搭水果推出包含風味濃厚口感Q彈的「芒果乳酸寒天飲」、清新爽口層次豐富的「檸檬乳酸愛玉果茶」以及延續草莓熱銷旋風的人氣飲品「草莓乳酸冰沙」，透過充滿變化與層次感的精心調配，趕走煩悶炎熱。24日至26日，享新品每杯現折10元的優惠。

COMEBUY多年以「現萃茶」作為產品核心方向，現正主打「鮮萃大麥紅茶」，只要撕開杯膜，就能聞到陣陣撲鼻而來的新鮮大麥香氣，以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，其口感溫潤、風味迷人，對於喜歡喝飲料又在乎健康的粉絲，更是滿足不加糖也可擁有甘甜麥香的訴求。