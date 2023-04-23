英國威廉王子與凱特王妃的么兒路易王子（Prince Louis）今（23）日迎接5歲生日，夫妻倆公布小路易的生活照慶祝，畫面中坐在花園手推車裡的小路易明顯長大許多，他露出燦笑，讓許多王室迷驚呼長相和凱特「一模一樣」，還有人說，他是三個孩子裡最像凱特的。另外英媒也指出，路易出生時體重超過3800克，是英國王室百年來最重的男嬰寶寶。

英國路易王子23日迎接5歲生日。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）今日公布2張路易王子的生活照，慶祝他迎來5歲生日，畫面中他穿著亮藍色毛衣及短褲、坐在花園用手推車裡，褲子下方鋪了一堆雜草與泥土，41歲的凱特難得入境，她彎腰推著手推車，兩人都露出燦笑。

除了凱特罕見入鏡之外，這2張照片另一個不尋常之處在於，照片並非由凱特親自操刀，而是由凱特與威廉都信任的攝影師琵金頓（Millie Pilkington）拍攝。凱特本身熱愛攝影，過去幾年長子喬治王子（Prince George）、長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及路易的生日照幾乎都由她親自掌鏡。

路易的生日照公開後，許多王室迷驚呼小路易像極了凱特，有網友說，他是三個孩子中「最像凱特的」，有人說他和媽媽簡直「一模一樣」、「有他媽媽的笑容」，英媒也翻出凱特5歲時的照片做比對。也有人說路易超可愛，「像極了外祖父密道頓」、「看起來和凱特老爸一模一樣」。

《每日郵報》指出，作為英國王位第4順位繼承人的路易王子，2018年出生時重達8磅7盎司（約3827公克），是英國王室百年來體重最重的男嬰寶寶。

路易相當有個性，且生性活潑、有活力，每次出席公開活動總能有一堆「表情包」吸引粉絲目光，他曾在白金漢宮陽台對著呼嘯而過的戰機摀住耳朵，曾經對著凱特伸出舌頭、表達不滿，也曾在公開場合中奔跑大叫「夏綠蒂」。

畫面為2022年英國王室慶祝女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee）活動上的小路易。

就連凱特都曾在2022年2月聊到喬治與路易熱愛橄欖球時脫口而出，小路易玩起球來就像「神風特攻隊」（Kamikaze），讓她和威廉有些擔心。

小路易從小就相當有戲。圖為2019年才1歲的路易。（資料照／TPG、達志影像）
小路易從小就相當有戲。圖為2019年才1歲的路易。（資料照／TPG、達志影像）
2022年6月英國王室慶祝女王伊麗莎白二世登基70周年的慶祝活動上，才4歲的小路易對著呼嘯而過的戰機表演摀住耳朵，這張照片堪稱路易的經典表情包。（資料照／TPG、達志影像）
2022年6月英國王室慶祝女王伊麗莎白二世登基70周年的慶祝活動上，才4歲的小路易對著呼嘯而過的戰機表演摀住耳朵，這張照片堪稱路易的經典表情包。（資料照／TPG、達志影像）
威廉與凱特的三個孩子表情都很豐富。圖為2022年6月三人觀看慶祝女王登基70周年的「旌旗操演」（Trooping of the Colour）閱兵慶典。（資料照／TPG、達志影像）
威廉與凱特的三個孩子表情都很豐富。圖為2022年6月三人觀看慶祝女王登基70周年的「旌旗操演」（Trooping of the Colour）閱兵慶典。（資料照／TPG、達志影像）
圖為2022年6月小路易在女王登基70周年的慶祝活動上坐不住。（資料照／TPG、達志影像）
圖為2022年6月小路易在女王登基70周年的慶祝活動上坐不住。（資料照／TPG、達志影像）
圖為2022年6月小路易在女王登基70周年的慶祝活動上趴在母親肩膀上。（資料照／TPG、達志影像）
圖為2022年6月小路易在女王登基70周年的慶祝活動上趴在母親肩膀上。（資料照／TPG、達志影像）

文章來源：The Prince of Wheels! Kate rolls out the barrow for her beaming birthday boy Louis as the royal couple release delightful new photographs to celebrate their youngest son turning five
文章來源：Prince Louis fans make a sweet comparison to mum Kate Middleton after birthday photo post
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