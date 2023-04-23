英國威廉王子與凱特王妃的么兒路易王子（Prince Louis）今（23）日迎接5歲生日，夫妻倆公布小路易的生活照慶祝，畫面中坐在花園手推車裡的小路易明顯長大許多，他露出燦笑，讓許多王室迷驚呼長相和凱特「一模一樣」，還有人說，他是三個孩子裡最像凱特的。另外英媒也指出，路易出生時體重超過3800克，是英國王室百年來最重的男嬰寶寶。

英國路易王子23日迎接5歲生日。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）今日公布2張路易王子的生活照，慶祝他迎來5歲生日，畫面中他穿著亮藍色毛衣及短褲、坐在花園用手推車裡，褲子下方鋪了一堆雜草與泥土，41歲的凱特難得入境，她彎腰推著手推車，兩人都露出燦笑。

Someone’s turning 5 tomorrow… 🎂 🥳



A very happy birthday to Prince Louis.



📸 Millie Pilkington pic.twitter.com/XPDP2v7QRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 22, 2023

除了凱特罕見入鏡之外，這2張照片另一個不尋常之處在於，照片並非由凱特親自操刀，而是由凱特與威廉都信任的攝影師琵金頓（Millie Pilkington）拍攝。凱特本身熱愛攝影，過去幾年長子喬治王子（Prince George）、長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及路易的生日照幾乎都由她親自掌鏡。

Kate and William release new photos to mark Prince Louis’ fifth birthday https://t.co/lYpkRkYiSY pic.twitter.com/TfrUio8kcd — Daily Mail Online (@MailOnline) April 22, 2023

路易的生日照公開後，許多王室迷驚呼小路易像極了凱特，有網友說，他是三個孩子中「最像凱特的」，有人說他和媽媽簡直「一模一樣」、「有他媽媽的笑容」，英媒也翻出凱特5歲時的照片做比對。也有人說路易超可愛，「像極了外祖父密道頓」、「看起來和凱特老爸一模一樣」。

Prince Louis fans make a sweet comparison to mum Kate Middleton after birthday photo posthttps://t.co/H5cf9HwDRf — Mirror Royal (@MirrorRoyal) April 22, 2023

《每日郵報》指出，作為英國王位第4順位繼承人的路易王子，2018年出生時重達8磅7盎司（約3827公克），是英國王室百年來體重最重的男嬰寶寶。

Moving on now to the one and only

BOSS BABY 💙



I can’t believe he’s turning 5 tomorrow 🎂🎉🥳#PrinceLouis



Credit Kate Middleton FB pic.twitter.com/BE9I6Vp9cn — HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) April 22, 2023

Happy Birthday to Prince Louis of Wales today 🎉🎂 pic.twitter.com/MEG6v34o4z — HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) April 23, 2023

路易相當有個性，且生性活潑、有活力，每次出席公開活動總能有一堆「表情包」吸引粉絲目光，他曾在白金漢宮陽台對著呼嘯而過的戰機摀住耳朵，曾經對著凱特伸出舌頭、表達不滿，也曾在公開場合中奔跑大叫「夏綠蒂」。

畫面為2022年英國王室慶祝女王伊麗莎白二世登基70週年「白金禧」（Platinum Jubilee）活動上的小路易。

就連凱特都曾在2022年2月聊到喬治與路易熱愛橄欖球時脫口而出，小路易玩起球來就像「神風特攻隊」（Kamikaze），讓她和威廉有些擔心。

小路易從小就相當有戲。圖為2019年才1歲的路易。（資料照／TPG、達志影像）

2022年6月英國王室慶祝女王伊麗莎白二世登基70周年的慶祝活動上，才4歲的小路易對著呼嘯而過的戰機表演摀住耳朵，這張照片堪稱路易的經典表情包。（資料照／TPG、達志影像）

威廉與凱特的三個孩子表情都很豐富。圖為2022年6月三人觀看慶祝女王登基70周年的「旌旗操演」（Trooping of the Colour）閱兵慶典。（資料照／TPG、達志影像）

圖為2022年6月小路易在女王登基70周年的慶祝活動上坐不住。（資料照／TPG、達志影像）