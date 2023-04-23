響應422地球日，綠色和平的Green Future氣候變遷環境教育團隊舉辦「氣候變遷教育高峰會」，綠色和平表示，在現今108課綱的教育體制下，「氣候變遷」被列入18項重要議題中的「環境教育」，且僅佔其中2成的主題，重要性不高，許多教師們積極呼籲應將氣候議題放入課程中，也應納入重點教學或考試重點。

本次「氣候變遷教育高峰會」重點放在第一線教師的教案分享。綠色和平教育團隊於去年底進行「環境與氣候變遷教案甄選」，從眾多優秀與創意的教案作品中選出了4組教案，作者不僅來自不同科別，更分散於國小、國中與高中，教師們均認為氣候變遷是「考試科目以外，也很重要的學習」。

綠色和平環境教育專案主任黃尚卿表示，面對著全球淨零碳排的壓力、氣候升溫的事實，除了政策上的改變，也相信教育可以帶來的根本性的巨大改變。台灣在今年修正通過《氣候變遷因應法》，其中第 42 條提及各級政府應加強教育與宣傳，並在同條第5項中，亦規定學校應推動氣候變遷教育，培育師資，研發與編製教材，培育未來因應氣候變遷之跨領域人才。

「規定是一回事，截至目前課綱仍未將氣候變遷納入重點教學、或考試重點」，黃尚卿指出，目前教師尚無「必要」教氣候變遷，教育也尚未跟上氣候變遷的迫切腳步，只能仰賴熱忱的老師們自發地著手將氣候變遷帶入教室，與學生們一同認識並討論這項全球挑戰與困局。

黃尚卿也指出，本次「氣候變遷教育高峰會」唯獨缺席教育部，期待台灣的教育系統有儘快被搖動的一天，正視氣候教育的需求，讓氣候教育與素養正式走入所有的課本與教室裡，讓氣候變遷不再只是遙遠的議題，而是沒有人應該忽略的知識和責任。