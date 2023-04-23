桃園一名女網友表示，在台北公司上班，年薪為60萬，同事、主管都很好相處，唯一缺點就是台北、桃園來回通勤要3小時，讓她有了想換工作念頭，但又怕找新工作會遇到氣氛不好的職場環境，將其PO上網詢問，意外讓網友投以羨慕眼光直呼，「我會選擇租房，職場氣氛好真的可遇不可求」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在公司任職業務助理1年多，年薪約60萬，同事好相處、主管人好，工作氛圍不錯，就算有犯錯，主管也不會用情緒性字眼責罵，而是和她討論解決辦法。

原PO表示，她住在桃園，為了省房租，每天桃園、台北來回，不論是開車、搭客運、火車、高鐵或機捷，在上下班尖峰時間，通勤時間花費3小時，「最近覺得有些疲累，有在想是不是要換工作」。但又苦於職場上遇到不錯的同事和主管很難得，加上以前曾待過氣氛不好的公司，讓她不知如何是好。

貼文引發網友討論，「職場氣氛好真的可遇不可求，羨慕」、「我會選擇租房，好同事好主管可遇不可求」、「租房＋1，再看妳的條件跟需求，從3小時縮短到30分鐘妳會覺得很快樂」、「年薪60萬而已，不值得妳這麼累，身體健康比財富更重要」、「找個雅房租也比較好吧，通勤3小時有夠硬」。