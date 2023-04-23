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天使在大谷翔平登板的隔日就吞敗，雖然「神鱒」卓奧特（Mike Trout）23日主場回歸轟出兩分炮，但是大谷翔平5打數掛零，天使左投安德森（Tyler Anderson）5.1局被打6分，牛棚兩度砸鍋，終場皇家大逆轉11比8力挫天使。

前一場天使靠著大谷登板壓制皇家打線，此戰皇家第3局率先以安打取分，天使3局下則有卓奧特敲安追平。4局上皇家再發難，裴瑞茲（Salvador Perez）、達菲（Matt Duffy）連續二壘打，梅倫德斯（MJ Melendez）三壘打，增添兩分超前天使。

第4局天使瑞福洛（Hunter Renfroe）轟出陽春炮，第5局卓奧特炸裂1發425呎的兩分彈，天使首度4比3領先皇家。安德森第6局留下1出局滿壘的爛攤子退場，中繼投手旺茲（Andrew Wantz）隨即被敲安把3位跑者都送回本壘，自責分全部記在安德森頭上。

牛棚搞砸領先之後，天使靠著瑞福洛單場雙響炮，以及蔡斯（Matt Thaiss）第8局的陽春炮奪回領先。不料第9局左投基哈達（Jose Quijada）大失血，雖然靠著主審改判救回兩分（皇家全壘打變成二壘打），但是基哈達單局4次保送（2次觸身球2次四壞）平白送掉超前分，讓梅倫德斯以觸身球「攻下」勝利打點。總計皇家單局灌進5分。

天使隊阮棟（Anthony Rendon）4打數繳白卷，大谷5支0但沒有吞下三振，打擊率降至0.250，卓奧特仍維持在3成以上。天使10勝11負，勝率跌破5成。