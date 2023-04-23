2024選舉將至，民進黨立委初選民調紛出爐，在台北市第二選區、台東立委部分，議員王世堅、前立委賴坤成分別擊敗現任立委何志偉、劉櫂豪後出線。由於前桃園市議員王浩宇曾力挺劉櫂豪且酸王世堅，其「反指標」讓臉書粉專「政客爽」諷刺喊他是最強戰力，網友則酸他是「新一代扶龍王」。

王浩宇曾於2月3日質疑王世堅監督柯文哲8年，除了搶進新聞版面，有留下什麼有意義的質詢嗎？更曾放話要王世堅跟民進黨立委高嘉瑜「乖一點」，否則就要到他們的選區登記參選。此外，王浩宇多次表態挺劉櫂豪，並透露劉櫂豪跑攤大多數都是講政見、講理念，這樣的人在台東很不吃香，但仍默默耕耘，且每次看到他都是在親自會勘，或是在路邊跟民眾討論事情。

然而，隨著初選民調結果出爐，王浩宇狂批的王世堅順利出線、力挺的劉櫂豪落馬，讓臉書粉專「政客爽」不禁狠酸王浩宇是政壇糗爺、最強戰力。

該文不僅讓國民黨前台南市議員謝龍介侄子謝克洋留言酸「這傢伙真的是民進黨的死亡筆記本」，許多網友也呼應表示「扶龍王的扶龍王」、「反指標」、「衰尾道人」、「新一代扶龍王」、「魔咒」、「比死神之握還厲害，喊個聲就有效果」。