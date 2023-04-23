拿坡里一桶4支「超級戰斧雞腿」，原價596元，限時特價399元。（拿坡里提供）

COLD STONE歡慶16周年，將可愛插畫融入新品拓展消費者客群，打造雙贏商業戰略，即日起至6月15日推期間限定新品「來貘生乳酪」，鹹甜滋味讓人驚豔；不只冰品店玩插畫聯名，速食店拿坡里也趁勢推出比臉大的「超級戰斧雞腿」，即日起至26日前，到拿坡里披薩．炸雞內用／外帶單一套餐金額達599元，還能獲得貓爪抓聯名喜憨兒的超萌插畫資料夾。

COLD STONE「來貘生乳酪」選用來自荷蘭高達乳酪磨碎後製成「生乳酪冰淇淋」，拌入完整顆粒乳酪丁及鮮奶油，有著濃郁乳酪卻不膩口的滑順感，再撒上OREO碎塊增加酥脆感，整體鹹甜美味，搭配獨家「極黑脆餅」，完美呈現來貘專屬色系，加上聯名限定來貘冰淇淋杯、來貘插卡，讓整份冰淇淋更加可愛，好吃又好拍。

「芋芋超載了」選用芋頭牛奶冰淇淋、大甲芋泥、小芋圓打造「三倍芋」饗宴，芋頭牛奶冰淇淋拌入雙餡大甲芋泥，同時吃的到芋泥與芋頭顆粒雙重滋味，最後再放上依黃金比例製成的Q彈小芋圓，每口都有滿滿的芋頭顆粒與濃郁的芋頭香氣。歡慶16周年新品上市，6月15日前推出官方LINE數位遊戲「今天來貘了沒」，人氣IP來貘化身酷聖石店員，和來貘一起完成冰淇淋任務，連續56天，天天挑戰翻牌遊戲，有機會獲得「冰淇淋買一送一」、「桶裝冰淇淋第2桶50元」、「冰淇淋第2杯50元」等多項好禮。

拿坡里「超級戰斧雞腿」選用國產連腿排大雞腿，每一支都超過半斤重，嚴選台灣雞肉精心按摩入味後裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸，外皮酥脆，一口咬下雞腿鮮嫩多汁，24日前4支「超級戰斧雞腿」特價399元（原價596元），另26日前，到拿坡里披薩．炸雞內用／外帶單一套餐金額達599元，即可獲得「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」；此外，活動期間凡送出一個聯名資料夾，拿坡里加碼捐5元給喜憨兒基金會。