台北市環保局23日表示，中正區清潔隊仁愛分隊隊員洪浩洋與葉展睿日前執行大型廢棄物拆解作業時，發現內有5萬元現金，送往派出所備案。另，南昌分隊隊員洪晉新及林帝瑋執行收運勤務時，察覺路邊有男女發生口角糾紛及暴力行為，趕緊報警並下車勸阻，甚至遭毆打受傷。針對4名隊員的善行義舉，環保局給予獎勵外並公開表場。

環保局說明，仁愛分隊隊員洪浩洋及葉展睿4月8日執行拆解大型廢家具電動按摩椅時，發現椅內有牛皮紙袋，袋內裝有5萬元現金，當下即主動向區隊幹部報告，並依指示至轄區仁愛派出所完成備案程序。警方依該隊提供的大型預約資訊通知該名預約民眾，當事人除領回5萬元現金外，還特別前往仁愛分隊向2人致謝。

另一起事件發生於4月11日，南昌分隊隊員洪晉新及林帝瑋在汀州路二段執行日間大型廢棄家具收運時，發現路邊有男女發生口角糾紛，男方以拳腳毆打女方，女方明顯有傷勢且出血，為制止違法暴力行為，洪員及林員除報警外，立即下車制止，避免事態擴大。

未料男方竟毆打洪員，造成洪員頭部有輕微傷勢，並用手提包敲打資收車前擋風玻璃以示威。最後，員警及時趕到，將施暴的行為人逮捕並依法偵辦。女方因清潔隊員及時介入，減輕受傷的程度，遭毆打的洪員幸好並無大礙。

環保局強調，維護市容的整潔和環境品質是清潔隊員的職責，但穿梭在市區大街小巷執勤時，若遇到民眾有需要的情況，隊員也都當仁不讓，挺身而出，主動提供必要的協助。環保局呼籲，市民除共同維護美麗、乾淨的市容環境外，平時也能多給熱心的清潔隊員鼓勵打氣，一起創造社會良好互動的善循環。

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