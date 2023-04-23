苗栗龍舟賽每年都會舉辦點睛儀式。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

端午節龍舟錦標賽一直都是竹南珍貴的民俗文化。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

每年端午節，苗栗縣竹南鎮公所都會舉辦苗栗縣端午龍舟錦標賽，但受到新冠疫情影響，已經連續停辦3年，睽違已久的龍舟賽，今年6月22日將恢復辦理，竹南鎮公所即日起到5月12日受理報名，共42隊額滿為止。

端午節龍舟錦標賽一直都是竹南珍貴的民俗文化，擁有20多年歷史，公所致力於推廣傳統，每年都辦理龍舟賽，2003年因為防疫SARS首度停辦，2020年又因為新冠肺炎影響，再度連續停辦3年，讓地方都感到遺憾。

今年各項防疫政策逐漸鬆綁，在眾所期盼之下，竹南鎮公所今年決定恢復辦理，著手規畫相關細節活動，龍舟競賽地點位在竹南鎮港墘里中港溪畔的龍舟碼頭，預計6月22日端午節當天展開競技。

每年龍舟賽也會遵循古禮舉行點睛及下水儀式，而竹南鎮中港溪出海口早年是重要貿易港口，經常發生溺水及船難，為慰祭罹難者亡靈，發展出端午節獨特的「祭江洗港」習俗，竹南鎮公所這幾年將兩者結合，成為地方重要民俗。

竹南鎮公所指出，即日起受理報名至5月12日止，賽事分為社會、青工、學生、休閒共4組，有42隊名額，參賽隊伍每對可拿到6000元補助費，冠軍最高獎金6萬元，總獎金共38萬元。