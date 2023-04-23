倉庫不明原因起火，一燒燒了100多平方公尺。今（23）日中午十二點多，新北市金山區一處倉庫突然起火，消防人員趕到現場後花半小時才將火撲滅，目前起火原因仍不明確，案件還在進一步調查釐清中。

案發現場位於新北市金山區法鼓路102號，原本是一處廢棄的鐵皮屋倉庫，年久失修又被堆放了大量雜物。今日中午12點12分有人報了火警。消防員趕到現場後發現，火勢較大，燃燒面積約100平方公尺，遍地的雜物已經被燒至焦黑，索性無人員受困。

此次火警不僅出動了金山中隊，金山、萬里、石門、三芝、淡水、瑞芳、汐止、秀峰分隊等也都到場援助，共出動了21車50人前往救援。消防人員到場後立即部署水線搶救，於12點38分時將火勢控制讓其不再延燒，12點51分時才將大火完全熄滅。目前起火原因尚不明確，有待消防局火災鑑識中心人員進一步調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：廢棄的鐵皮倉庫，平時應多注意用火、用電之安全，避免堆放過多雜物，造成火災發生時擴大延燒，如有發現火災，請立即撥打119報案專線，消防局會儘速派遣人車搶救，減少損失。