新竹市大型夜市屬樹林頭夜市最為著名，但近年因為疫情，夜市暫停營業，原本的停車場用地一度轉型為疫苗施打站，隨著疫情趨緩，民眾期待夜市回歸，也有民代協助爭取。對此，市府表示，樹林頭夜市將朝重啟方向邁進，若招商順利，可望於今年重啟。

樹林頭夜市位於東大路，土地原是國防部荒置土地，後改為停車場使用，由市府代管，市府活化停車場空間，後規畫為樹林頭夜市，由市府交通處管理，每周三、五晚間由產發處委外營運，夜市十分熱鬧，有小吃、流行服飾與小遊戲等各種攤位。

先前在疫情期間，樹林頭夜市轉型為大型施打站，加上與廠商合約到期後，不再作為夜市營運，現作為停車場。隨著疫情逐漸趨緩，不少民眾紛紛詢問，樹林頭夜市何時能回歸，也有多位議員也在議會提案，要求市府研議重啟。

市府產發處表示，正在確認包含原樹林頭夜市位置土地權屬及與國防部代管合約期間、現況停車場使用情形，研議夜市重啟後的配置與範圍並擬定招商文件。產發處也說明，樹林頭夜市將朝重啟方向邁進，陸續得到市民正面回饋，待確認相關資訊與細節後，後續將開始辦理招商作業，若招商作業順利，今年內可望重啟營運。

先前立委邱顯智也有發文給國防部政治作戰局，了解樹林頭停車場土地運用情形，確認國防部與市府租約為2016年9月1日起至2025年8月31日，但配合國家社會住宅政策，有匡列作社宅預定地，後續土地運用仍待觀察。

至於新竹市另一大後站夜市，在市府收回用地，目前恢復停車使用，議長許修睿今年3月時也在臨時會提案，希望能重啟2020年收攤的後站夜市。產發處則表示，後站夜市原址多為後站轉運站及停車場使用，並涉及與台鐵局土地權屬或既有相關開發計畫的釐清，後續將邀集相關單位進一步討論研議。