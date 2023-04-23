中科實中機器人團隊獲得長島區域賽團體聯盟賽第三名殊榮。（中科實中提供）

中科實中梁筑惠獲得FRC五指湖區域賽Dean's List Award殊榮。（中科實中提供）

中科實驗中學機器人團隊「＃7636Robomania」37名師生，日前至美國紐約參加五指湖及長島兩場區域賽，榮獲長島區域賽團體聯盟賽第三名，學生梁筑惠並獲得五指湖區域賽個人獎項Dean’s List Award的殊榮。中科實中並利用賽事空檔，與羅徹斯特當地FRC傳統強隊＃1511 的 PENFIELD HIGH SCHOOL 進行交流，貫徹國際化願景。

針對全球高中生舉辦的FRC（FIRST Robotics Competition）機器人競賽，今年3月起在美國各地展開區域預賽，FRC培養學生科技與資訊的能力，造就未來科技人才。台灣這幾年也在提倡此項活動，希望能培養中學生有跨領域STEM（Science、Technology、Engineering、Math）能力，解決現實世界的各種問題。

中科實中自 2018 年成立＃7636Robomania機器人團隊，分為電資、機構、策略三組，透過各組的分工合作，培養學科整合及動手實作的能力，並曾在過去4年榮獲過3次Dean’s List Award獎項。

長島區域賽，中科實中則在聯盟賽中取得第3名的佳績，也是該團隊成立以來第一個團體獎項INDUSTRYIAL DESIGN AWARD（工業設計獎），該獎項主要是表彰團隊在機器人的設計上在功能、形式和風格間取得一定的平衡，並且表現出一定的工業設計水準。

學生梁筑惠代表科實中第三次榮獲FRC五指湖區域賽個人獎項Dean's List Award，該獎項主要是表彰對於FIRST機器人的努力與領導團隊成員的能力。去年得主同學 An Hsu（許安）今年一舉通過陽明交通大學百川學士學位學程及清華大學拾穗計畫的面試，順利錄取兩校。