移民署台北市專勤隊隊長蔡培源(左一)及台北市服務站主任蘇慧雯主任（右三）與穆斯林們於開齋節一起同樂。（移民署提供）

台北開齋節思鄉情濃，移民署致贈「綠色福袋」獻祝福。

開齋節是穆斯林朋友與家人團聚的重要時刻，移民署台北市服務站23日在大安森林公園舉行開齋節活動，並設置「擴大逾期停留自行到案專案」公益攤位，移民署等人員以伊斯蘭教代表色「綠色」，致上象徵活力及祝福的「綠色福袋」，與來自世界各地的穆斯林朋友一同歡慶。

配合開齋節活動，移民署透過有趣的轉盤問答遊戲，宣導「擴大逾期停留自行到案專案」，並提供思鄉情濃的移工遊子們一個好消息，該專案即將在6月底截止，「免收容、低罰鍰及免管制」的從寬論處措施，請在台逾期停居留的外來人口，利用站、隊一站式的服務，到台北市服務站辦理自行到案及自行出國程序。

為了與現場印尼穆斯林朋友拉近距離，移民署更邀請印尼語通譯擔任攤位問答遊戲關主，玩遊戲之餘，也宣導並幫助有意願想返回母國與家人團聚的移工朋友及其他外國人士了解專案內容，平易近人的方式為政策宣導增添趣味，並安排專人現場即時受理自行到案。

了獲得限量的「綠色福袋」，攤位排隊人潮絡繹不絕。第一個獲得綠色福袋的印尼籍移工阿雅興奮地說，「綠色」在伊斯蘭教裡面就像樹木生意盎然，有祝福和幸運的意義，第一次在台灣收到「綠色福袋」，覺得很新奇也很開心。