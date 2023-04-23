孩子們體驗各項趣味活動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為促進親子感情交流與建立兒童良好運動習慣，苗栗縣政府今年陸續在頭份竹南區、通苑地區、苗栗地區、大湖地區等鄉鎮市，辦理4場次的親子嘉年華活動。22日第3場次的苗栗地區，在苗栗縣立體育場登場，現場有1300個家庭參與，營造溫馨美滿家庭氛圍。

今年親子運動嘉年華活動設計，以老師現場帶動方式進行，跟著台上老師口令一起擺動肢體，用輕鬆活潑的帶動跳，帶領親子檔與現場嘉賓一起熱身。親子運動嘉年華日前於頭份竹南區、通苑地區辦理，廣受好評，第3場次於苗栗市的縣立體育館登場，吸引來自苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉、頭屋鄉等4鄉鎮市，逾千個家庭參加，親子齊聚一堂同樂。

苗栗縣副縣長鄧桂菊22日為活動揭開序幕，議員許櫻萍、鄭碧玉、楊明燁、張志宇、徐筱菁、曾美露、孫素娥也到場同樂。活動現場特別設計多種有趣的親子互動遊戲，讓孩子們透過遊戲過程達到運動健身的效果，並且增進親子之間的感情。副縣長鄧桂菊在台上跟著老師們律動，帶領孩子們暖身筋骨，場面熱鬧溫馨，充滿歡笑聲，希望藉由活動，成功促進親子感情交流與建立兒童良好運動習慣。

此外，嘉年華活動中精心規畫十餘個具有苗栗在地特色且手腦並用的闖關攤位，主辦單位貼心準備禮物贈予每個參加活動的小朋友，讓家長帶領孩子一同挑戰，副縣長鄧桂菊與議員們逐一到攤位關心互動狀況，感謝工作人員設計有巧思的寓教於樂小遊戲。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣長鍾東錦關注孩子運動最具體的活動便是親子運動嘉年華，藉由幼兒親子運動嘉年華不僅能鍛鍊幼兒體能，也能增進親子關係與家庭和諧，更能從小培養孩子良好運動習慣。她分享，感受到現場蓬勃的朝氣讓她也熱血沸騰，希望小朋友們與家長都能好好享受這場親子活動，期待所有縣民攜手一起來運動，促進身心健康、共創幸福苗栗。