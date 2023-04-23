番茄是高營養密度的水果，但應該生吃還是熟食，泌尿科醫師表示，年過50歲的男性幾乎都有攝護腺肥大的困擾，例如頻尿、夜尿，番茄中的茄紅素是最能延緩攝護腺肥大的營養素，若要補充茄紅素最好將番茄煮熟，若再併同油脂食用，效果更好。

營養師曾依田在其臉書粉專表示，加熱過程可破壞番茄的細胞壁，有助釋放高營養價值的茄紅素，茄紅素具有強抗氧化能力，且可降低攝護腺癌、大腸癌、乳癌等癌症的風險。但煮熟後，就無法獲得維生素Ｃ、植化素等不耐熱的營養素。相反地，生吃番茄則可獲取維生素Ｃ、植化素，但不易吸收茄紅素。

泌尿科醫師戴定恩表示，年過50歲的男性幾乎都有攝護腺肥大的困擾，例如頻尿、夜尿、殘尿感，茄紅素是最能延緩攝護腺肥大的營養素，若要補充茄紅素可透過打成番茄汁、與油脂一起攝取，以及煮熟後食用。

維生素C則可抗氧化，並強化黏膜防護力，且可提高鐵質的吸收率。屬於強大抗氧化劑，減少心血管疾病及癌症機率。

至於植化素，長庚醫院的衛教資訊指出，植化素可清除自由基、增強免疫力、激發體內酵素解毒活性、預防細胞受損、抑制發炎及過敏、抵抗細菌及病毒感染、減少罹癌風險，還能治療與預防高血壓、糖尿病等慢性疾病。