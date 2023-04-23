東勢林區管理處與台中市磐鈺生活美學文化藝術基金會和平區種下近400株台灣欅。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處與台中市磐鈺生活美學文化藝術基金會和平區種下近400株台灣欅。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處與台中市磐鈺生活美學文化藝術基金會首次合作，23日在台中市和平區天輪里東卯溪畔，以認養造林方式共同推動國有林植樹造林，並以適地適木原則，種下近400株台灣闊葉樹五木之一的台灣欅樹種，以實際行動營造森林環境，展現對生態環境的重視與責任。

這次植樹造林地點為八仙山事業區第30、31林班，位於台中市和平區天輪里，鄰近天輪社區、國小，當地里民也參與今天植樹活動，與該基金會同仁及眷屬約80人一起種下當地原生樹種台灣櫸，看到大家熱情的植樹，令人豎起大拇指直說「讚」！

東勢林區管理處表示，透過植樹造林發揮里山精神，友善社區綠化環境，並期待透過企業與林業機關間合作造林，發揮森林多元效益，如水土保持、國土保安及增加碳吸存與生態多樣性，對於企業來說亦可落實社會責任，達成淨零碳排的永續目標。

磐鈺生活美學文化藝術基金會指出，透過建築人、設計人、企劃人等力量，共享所見所學，將其融合激盪出不同的思維觀點，協助推動公益、環境教育、美學文化，在2023年首次與東勢林區管理處攜手合作，期盼將這份為環境努力的心持續延伸，透過造林活動種下樹苗，一起為台灣森林盡一份心力，讓每個人都能成為改善環境議題的種子。