東勢林區管理處與台中市磐鈺生活美學文化藝術基金會首次合作，23日在台中市和平區天輪里東卯溪畔，以認養造林方式共同推動國有林植樹造林，並以適地適木原則，種下近400株台灣闊葉樹五木之一的台灣欅樹種，以實際行動營造森林環境，展現對生態環境的重視與責任。
這次植樹造林地點為八仙山事業區第30、31林班，位於台中市和平區天輪里，鄰近天輪社區、國小，當地里民也參與今天植樹活動，與該基金會同仁及眷屬約80人一起種下當地原生樹種台灣櫸，看到大家熱情的植樹，令人豎起大拇指直說「讚」！
東勢林區管理處表示，透過植樹造林發揮里山精神，友善社區綠化環境，並期待透過企業與林業機關間合作造林，發揮森林多元效益，如水土保持、國土保安及增加碳吸存與生態多樣性，對於企業來說亦可落實社會責任，達成淨零碳排的永續目標。
磐鈺生活美學文化藝術基金會指出，透過建築人、設計人、企劃人等力量，共享所見所學，將其融合激盪出不同的思維觀點，協助推動公益、環境教育、美學文化，在2023年首次與東勢林區管理處攜手合作，期盼將這份為環境努力的心持續延伸，透過造林活動種下樹苗，一起為台灣森林盡一份心力，讓每個人都能成為改善環境議題的種子。
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