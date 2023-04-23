新竹縣農地蓋廠房倉庫有增加趨勢，縣府針對逾期未改善的違章，決定祭鐵腕強制執行外，種出超商、長出工廠的農地，將喪失免稅優惠，依規課徵地價稅、房屋稅及土地增值稅。

新竹縣的農地違章，去年到今年3月統計共有61件，以湖口鄉21件最多，縣府針對湖口5處限期未改善的違章，日前先強制拆除1處600坪的農地倉庫。去年曾就農地經營超商部分做專案清查，在都市土地和非都市土地的超商有379家，其中在農地種超商有40筆土地。

縣府指出，農地在1987年停徵農賦後，不少業者利用農地蓋工廠、 倉庫甚至超商，縣府在清查確認農 地變更為非農業使用，依相關規定課徵地價稅、房屋稅及土地增值稅。

在農地種工廠等將依規課地價稅，按一般用地累進稅稅10％到55％課徵，並課房屋稅以營業用房屋按3％稅率課。

縣府表示，移轉或出售的農地，若有做農業使用，並取得農業用地農業使用證明書，可申請不課徵土地增值稅，若非農業使用，按一般用地累進稅率20％、30％及40％課徵土地增值稅。

縣府已發文給各農會「農地農用說帖」，請農會協助告知農民，農地若無農用，將無免稅優惠，還要依規課徵地價稅和房屋稅，甚至會喪失農保及申請老農津貼資格，造成相關權益喪失。

同時，農地上種工廠若限期3個月未改善，縣府將依法裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，按次累加裁罰，如經3次查驗未改善，立即斷水斷電。

縣府呼籲農民切勿將農地出租或借給他人，做廠房倉庫及超商等非農業使用，更不要提供農地讓人掩埋垃圾及來源不明的土石方，以免觸法。