被雜誌《大人物》列為十大校園美女的崔麗心，年輕時才貌雙全，曾2度榮獲金鐘獎綜藝節目主持人獎。現已淡出螢光幕的她，日前與學生合照，59歲近況隨之曝光。

一名女網友19日在臉書PO與崔麗心的同框照，開心地向大家介紹：「我magic moments的老師崔麗心（金鐘獎主持人）」照片中，崔麗心對著鏡頭露齒燦笑，還是跟年輕一樣甜美；隨著夏季將近，崔麗心改變髮型，染著一頭金髮並剪至耳下，看起來神清氣爽；衣著部分，她身穿白色襯衫，內搭綠色系服飾，體態略顯福氣。

59歲崔麗心近況曝光。（圖／網友Irra Poh授權提供）

崔麗心1991年嫁給前中視導播李振稼，婚後育有一對子女，移民至加拿大溫哥華，離開五光十色的演藝圈，直到近幾年才有新消息，2019年崔麗心返台參加中視敘舊餐會，被問及是否想復出，她坦言：「該退休了，我連上節目都覺得好有壓力，我一直不是很喜歡鎂光燈，我會成為藝人也是無心插柳，現在主持節目就會有收視率壓力，網路上那些網友講話有的好聽，有的很毒，我可能無法承受」，笑說現在當藝人必須具備強心臟和抗壓性。

崔麗心現在和老公自在地過生活，去年8月底透露兒子結婚，所以她升格為婆婆，就像是做夢一樣，當天她身穿多套華服登場，加上項鍊、首飾等點綴，彷彿重回年輕時的顏值巔峰，被網友譽為「最美麗的婆婆」。